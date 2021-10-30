Дина Аверина установила новый рекорд по числу побед на ЧМ по художественной гимнастике

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Российская гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Таким образом, был побит рекорд соотечественницы Евгении Канаевой по количеству золотых медалей мировых первенств.

В субботу Аверина завоевала золото в индивидуальном многоборье. Она получила за свои выступления по итогам четырех упражнений 108,400 балла. Аверина стала первой в истории четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике в этом виде программы.

Ранее на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю, Дина Аверина завоевала четыре золотые медали: в соревнованиях с булавами, обручем, мячом и командном турнире. Ее сестра, Арина Аверина, взяла серебро в упражнениях с мячом и булавами. При этом, выступая с обручем, спортсменка уронила предмет и заняла лишь шестое место.

