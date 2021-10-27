Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Российская спортсменка Дина Аверина стала 15-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике.
Новую награду гимнастка получила в упражнении с мячом на мировом первенстве в японском Китакюсю. Судьи оценили выступление Авериной в 29,125 балла.
Сестра Дины Арина Аверина стала серебряным призером в том же упражнении. Ее результат – 27,675 балла.
Ранее Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнении с обручем (27,750). В топ-3 данной дисциплины вошли София Раффаэли и Арина Аверина.
В разговоре с ТАСС спортсменка заявила, что довольна первым соревновательным днем. При этом она подчеркнула, что испытывает напряжение из-за того, что чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год.
"Такого в моей карьере никогда не было, это два старта, где надо выкладываться на 100%. В принципе, сегодняшним днем я довольна, довольна и Ирина Александровна Винер-Усманова, и это самое главное. Но у нас впереди еще много дней и выступлений", – заявила Дина.
Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 31 октября.
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