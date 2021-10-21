Мельникова принесла РФ первое за 11 лет золото ЧМ по гимнастике в женском многоборье

Фото: ТАСС/HOW HWEE YOUNG/EPA

Ангелина Мельникова принесла России первую с 2010 года золотую медаль чемпионата мира по спортивной гимнастике в личном многоборье. Соревнования проходят в японском Китакюсю.

По итогам упражнений на бревне, разновысоких брусьях, в опорном прыжке и вольных упражнениях спортсменка набрала 56,632 балла.

Серебряную медаль завоевала американка Лиэнн Вонг (56,340), а бронзовую – ее соотечественница Кайла ди Челло (54,566). Еще одна представительница России Владислава Уразова заняла четвертое место (53,598).

Последний раз спортсменка из России выигрывала золото мирового первенства в женском многоборье в 2010 году. Тогда чемпионкой мира стала Алия Мустафина.

В августе Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио. Мельникова выступила с результатом 14,166 балла.