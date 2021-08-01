Российские теннисисты Павлюченкова и Рублев стали чемпионами Олимпиады в миксте

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Российские теннисисты Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золото Олимпийских игр в смешанном разряде. В финале они обошли другую пару россиян Елену Веснину и Аслана Карацева.
Встреча завершили со счетом 6:3, 6:7 (5:7), 13:11 в пользу Павлюченковой и Рублева. Это первое для теннисистов Олимпийского комитета России (ОКР) золото, выигранное в смешанном разряде.
Команда ОКР находится на 5 месте в общем медальном зачете, завоевав 12 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.
Ранее российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Он уступил в финале соревновании в мужском одиночном разряде представителю Германии Александру Звереву. Их встреча завершилась со счетом 6:3 и 6:1.
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