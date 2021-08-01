Российская гимнастка Ильянкова завоевала серебро Олимпиады в упражнениях на брусьях

Фото: ТАСС/imago images /Newspix

Российская гимнастка Анастасия Ильянкова завоевала серебряную медаль Олимпийских игр в Токио в упражнения на разновысоких брусьях.

Спортсменка показала результат 14,833 балла. Медаль Ильянковой стала 41-й в копилке ОКР на играх в Токио. ОКР занимает пятое место в медальном зачете, завоевав 11 золотых, 17 серебряных и 13 бронзовых наград.

Ранее российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио. Он уступил в финале соревновании в мужском одиночном разряде представителю Германии Александру Звереву. Их встреча завершилась со счетом 6:3 и 6:1.

До этого российские спортсменки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях. Россиянки победили француженок со счетом 45:41.

Кроме того, российские спортсменки стали призерами ОИ в стрельбе из винтовки из трех положений. Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебро и бронзу, уступив швейцарке Нине Кристен.