Теннисист Карен Хачанов завоевал серебряную медаль на Олимпийских играх в Токио

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Российский теннисист Карен Хачанов стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.

Он уступил в финале соревновании в мужском одиночном разряде представителю Германии Александру Звереву. Их встреча завершилась со счетом 6:3 и 6:1.

Медаль Хачанова стала 40-й в копилке ОКР на играх в Токио.

Ранее российская спортсменка по прыжкам в длину Дарья Клишина получила травму и не смогла пройти в финал Олимпийских игр в Токио. Девушка прервала третью попытку квалификации из-за повреждения ноги.

До этого российские спортсменки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях. Россиянки победили француженок со счетом 45:41.

Кроме того, российские спортсменки стали призерами ОИ в стрельбе из винтовки из трех положений. Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебро и бронзу, уступив швейцарке Нине Кристен.