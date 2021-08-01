Российский боксер Замковой стал бронзовым призером ОИ в весовой категории до 69 кг

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Боксер команды Олимпийского комитета России (ОКР) Андрей Замковой завоевал бронзу на Олимпиаде в весовой категории до 69 килограммов.

В полуфинале победу над 34-летним россиянином одержал кубинец Роньель Иглесиас единогласным решением судей (0:5). Встречи за третье место не предусмотрено, проигравшие в полуфинале получают бронзовые медали Игр.

Ранее российский боксер Альберт Батыргазиев прошел в полуфинал в весовой категории до 57 килограммов. В четвертьфинале россиянин победил боксера из Монголии Цэндбаатару Эрдэнэбатыну раздельным решением судей (3:2).

