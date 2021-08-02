Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в вольных упражнениях

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Гимнастка Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио.

Мельникова выступила с результатом 14,166 балла. Она принесла делегации спортсменов ОКР 47-ю награду Олимпиады.

Золотую медаль завоевала американка Джейд Кэри (14,366), серебро досталось итальянке Ванессе Феррари (14,200).

В понедельник, 2 августа, россиянин Сергей Каменский завоевал серебряную медаль в стрельбе из винтовки с 50 метров из трех положений на Олимпийских играх в Токио. В финале спортсмен уступил китайцу Чжану Чанхуну.