Фото: ТАСС/EPA/KIMIMASA MAYAMA
Сборная России завоевала четыре награды на чемпионате мира по спортивной гимнастике в японском Китакюсю.
Награду высшей пробы в индивидуальном многоборье завоевала Ангелина Мельникова. Спортсменка также принесла сборной России серебро в вольных упражнениях и бронзу в опорном прыжке. Мельникова стала первой россиянкой, завоевавшей золото чемпионата мира в индивидуальном многоборье с 2010 года.
Еще одну бронзовую награду в упражнении на кольцах получил Григорий Климентьев.
В командном зачете турнира в Китакюсю сборная России находится на пятом месте. Лидером стала сборная Китая, завоевавшая пять золотых, одну серебряную и две бронзовых награды. На втором месте находится Япония (2–5–1). На третьей строчке оказалась сборная Италии (1–2–1). На четвертой позиции – США (1–1–3).
В августе Ангелина Мельникова завоевала бронзовую медаль в вольных упражнениях на Олимпийских играх в Токио. Спортсменка выступила с результатом 14,166 балла.
Мельникова принесла РФ первое за 11 лет золото ЧМ по гимнастике в женском многоборье
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