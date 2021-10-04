Гимнастки Аверины рассказали о решении продолжить карьеру

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Продолжить спортивную карьеру Дину и Арину Авериных убедила главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гимнасток.

По словам сестер, завершить карьеру они хотели из-за боязни такого же судейства, как и на Олимпиаде.

"Ирина Александровна нас убедила остаться, и спасибо ей большое. Как видите, мы снова здесь и снова выступаем. Сейчас мы готовимся к чемпионату мира, который пройдет так же в Японии. А насчет Олимпийских игр – 2024 загадывать еще рано. Если здоровье позволит, будем готовиться", – отметила Арина Аверина.

По словам Дины, начинать тренировки было тяжело, но во время подготовки к соревнованиям все забылось.

"Сегодня я с радостью выступала для себя, для зрителей, для судей, для тренеров. Даже на Олимпиаде не было зрителей, а тут они были и так поддерживали. Хотелось выступать и выступать еще больше", – подчеркнула гимнастка.

На Олимпиаде в Токио Дина Аверина завоевала серебро, а ее сестра стала четвертой. Золотая медаль досталась спортсменке из Израиля Линой Ашрам. При этом гимнастка во время выступления потеряла предмет.

Российские гимнастки остались без золотой медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх впервые с 1996 года.

Ранее Ирина Винер-Усманова раскритиковала судейство на Олимпиаде. По словам главного тренера сборной РФ, будущего у художественной гимнастики с таким судейством нет.