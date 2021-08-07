Винер-Усманова раскритиковала судейство в художественной гимнастике на ОИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников
Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова критически оценила судейство на Олимпиаде в Токио. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее российская спортсменка Дина Аверина стала второй в индивидуальном многоборье, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,15 балла. При этом чемпионка во время свой программы уронила один из снарядов.
Винер-Усманова заявила, что подобная нечестная ситуация возможна и в командном многоборье.
"Болгарская команда с ошибкой получила серьезные баллы и опередила Россию. Думаю, что и там есть такой вариант, чтобы была Болгария первая. Получается, это диверсия – Россию убирают по всем статьям", – заявила специалист.
Глава федерации также отметила, что может покинуть команду ОКР по художественной гимнастике.
"Так не должны судиться соревнования. Я очень хорошо буду думать на эту тему, потому что будущего у художественной гимнастики с таким судейством и такими правилами нет", – заявила специалист.
Российские спортсменки впервые с 1996 года остались без золотой медали в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх. Серебро Дины Авериной стало единственной наградой команды ОКР в нынешнем розыгрыше, поскольку еще одна российская гимнастка Алина Аверина заняла только четвертое место.
Дина Аверина получила серебро в художественной гимнастике
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