Дина Аверина завоевала свое 16-е золото ЧМ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Россиянка Дина Аверина завоевала свою 16-ю золотую медаль чемпионатов мира по художественной гимнастике, сообщает РИА Новости.
Она победила в соревнованиях с булавами на мировом первенстве в японском Китакюсю. Спортсменка получила за выступление оценку 27,100 балла.
Серебряную медаль с результатом 26,750 балла завоевала сестра россиянки Арина Аверина. Бронзу получила белорусская гимнастка Анастасия Салос с результатом 26,400 балла.
Это уже третья золотая медаль Дины Авериной на чемпионате мира в Китакюсю.
Ранее Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнении с обручем (27,750). В топ-3 данной дисциплины вошли София Раффаэли и Арина Аверина. Также она получила медаль в упражнении с мячом на мировом первенстве. Судьи оценили выступление Авериной в 29,125 балла.
В разговоре с ТАСС спортсменка заявила, что довольна первым соревновательным днем. При этом она подчеркнула, что испытывает напряжение из-за того, что чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год.
Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 31 октября.
Российская гимнастка Дина Аверина выиграла золото ЧМ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: