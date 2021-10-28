Дина Аверина завоевала свое 16-е золото ЧМ

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Россиянка Дина Аверина завоевала свою 16-ю золотую медаль чемпионатов мира по художественной гимнастике, сообщает РИА Новости.

Она победила в соревнованиях с булавами на мировом первенстве в японском Китакюсю. Спортсменка получила за выступление оценку 27,100 балла.

Серебряную медаль с результатом 26,750 балла завоевала сестра россиянки Арина Аверина. Бронзу получила белорусская гимнастка Анастасия Салос с результатом 26,400 балла.

Это уже третья золотая медаль Дины Авериной на чемпионате мира в Китакюсю.

Ранее Дина Аверина выиграла золотую медаль в упражнении с обручем (27,750). В топ-3 данной дисциплины вошли София Раффаэли и Арина Аверина. Также она получила медаль в упражнении с мячом на мировом первенстве. Судьи оценили выступление Авериной в 29,125 балла.

В разговоре с ТАСС спортсменка заявила, что довольна первым соревновательным днем. При этом она подчеркнула, что испытывает напряжение из-за того, что чемпионат мира и Олимпийские игры проходят в один год.

Чемпионат мира по художественной гимнастике завершится 31 октября.

