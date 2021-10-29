Дина Аверина повторила рекорд Канаевой по числу побед на ЧМ по художественной гимнастике

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Российская гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике и повторила рекорд россиянки Евгении Канаевой по количеству золотых медалей.

В пятницу, 29 октября, российская сборная завоевала золотую медаль чемпионата мира в командном турнире.

Ранее на чемпионате мира по художественной гимнастике, который проходит в японском Китакюсю, Дина Аверина завоевала три золотые медали: в соревнованиях с булавами, обручем и мячом. Ее сестра, Арина Аверина, взяла серебро в упражнениях с мячом и булавами. При этом, выступая с обручем, спортсменка уронила предмет и заняла лишь шестое место.

