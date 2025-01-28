Гимнастка Дина Аверина о возможном возобновлении карьеры: мое время прошло

28 января, 11:18Спорт
Фото: ТАСС/Сергей Булкин
Российская гимнастка Дина Аверина ответила на вопрос в разговоре с РИА Новости, сможет ли она возобновить свою карьеру. По словам спортсменки, ее время прошло.
Она считает, что в случае допуска россиян до международных соревнований необходимо отправлять молодых гимнасток.
Арина и Дина Аверины объявили о завершении профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года.
На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина завоевала серебро. Кроме того, на ее счету 18 золотых медалей чемпионатов мира и 10 медалей чемпионкой Европы.
Гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира