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28 января, 11:18

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Гимнастка Дина Аверина о возможном возобновлении карьеры: мое время прошло

Гимнастка Дина Аверина оценила перспективы возобновления карьеры

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Российская гимнастка Дина Аверина ответила на вопрос в разговоре с РИА Новости, сможет ли она возобновить свою карьеру. По словам спортсменки, ее время прошло.

Она считает, что в случае допуска россиян до международных соревнований необходимо отправлять молодых гимнасток.

Арина и Дина Аверины объявили о завершении профессиональной карьеры 23 февраля 2024 года.

На Олимпийских играх 2020 года в Токио Дина Аверина завоевала серебро. Кроме того, на ее счету 18 золотых медалей чемпионатов мира и 10 медалей чемпионкой Европы.

Гимнастка Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира

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