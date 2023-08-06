Гимнастка Арина Аверина выиграла золотую медаль в упражнениях с обручем на Играх стран СНГ

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Россиянка Арина Аверина завоевала золото в индивидуальных упражнениях с обручем в турнире по художественной гимнастике, который проходит в рамках II Игр стран СНГ. Об этом сообщают РИА Новости.

Гимнастка Аверина получила 36,100 балла. Второе место также досталось россияне - Лале Крамаренко, которая получила 35,100 балла. Третье место досталось представительнице Белоруссии Алине Горносько. Ее выступление судьи оценили в 33,350 балла.

Россиянка Крамаренко также одержала победу в соревнованиях с лентой, получив 36,600 балла. На втором месте также оказалась россиянка Анна Попова (34,850). Третье место взяла Алина Горносько.

В упражнениях с мячом представительница Белоруссии Горносько завоевала первое место. За ней в медиальном зачете расположились Крамаренко и белоруска Елизавета Зорькина.

Соревнования проходят в Белоруссии в рамках II Игр стран СНГ. В них примут участие более 2 тысяч спортсменов из 22 стран мира.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на торжественной церемонии открытия Игр заявил, что за этими спортивными состязаниями будет наблюдать весь мир – в особенности те, кто чинит препятствия российским и белорусским спортсменам.