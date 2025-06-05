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58-летняя актриса Холли Берри получила предложение руки и сердца от своего 55-летнего возлюбленного Вана Ханта. Об этом актриса рассказала в эфире Today show.

По ее словам, во время предложения Хант встал на колено.

"Предложение до сих пор не принято. Оно просто витает в воздухе", – добавил жених Берри.

Свои сомнения актриса объяснила прошлыми неудачами в личной жизни, так как уже была замужем три раза. В настоящее время пара не считает, что официальный брак необходим им для подтверждения их любви.

При этом Берри уверена, что именно Хант – тот самый, за которого она и должна была выйти замуж.

Ранее стало известно, что российская телеведущая Ксения Бородина вышла замуж за блогера Николая Сердюкова. Брак был зарегистрирован во Дворце бракосочетания № 1 в Барвихе. В этот момент рядом с молодоженами были родные, друзья и дети телеведущей.

Бородина и Сердюков познакомились в июне прошлого года на шоу "Последний герой". В августе телеведущая разместила в соцсетях первые фотографии с блогером.