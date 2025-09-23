Пять знаменитостей, которые сыграли свадьбу в позднем возрасте

Певица Маша Распутина тайно сыграла свадьбу с продюсером и бизнесменом Виктором Захаровым. Пара решилась на этот шаг спустя долгие годы совместной жизни. Какие еще звезды вступили в брак в позднем возрасте, расскажет Москва 24.

Маша Распутина

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/masharasputina_official

61-летняя певица Маша Распутина и 70-летний продюсер и бизнесмен Виктор Захаров официально зарегистрировали свои отношения после 25 лет совместной жизни. О церемонии бракосочетания, которая прошла тайно, певица сообщила в личном блоге, опубликовав фотографию со свадьбы. Под постом исполнительница написала: "Будьте счастливы! Я вас люблю!"

Позже Распутина призналась, что они с Захаровым долго сомневались, стоит ли им вступать в официальный брак, сообщает "МК".





Маша Распутина певица 25 лет мы думали: жениться нам или не жениться. И вот решили официальную роспись сделать. Потому что у нас же был только венчанный брак. Друзья все поздравляют, все отлично.

О том, что возлюбленные хотят пожениться, знало лишь их близкое окружение. При этом певица и продюсер решили не устраивать роскошную свадьбу, поскольку, по словам Распутиной, сейчас не время для веселья. Также Маша в разговоре с журналистами призналась, что чувствует себя счастливой.

"Когда человек делает добро (добрые дела и поступки), то он и счастлив. У нас все нормально. Мы счастливы еще и от того, что хорошие и теплые дни стоят в Москве. Вот это супер!" – поделилась своими эмоциями Маша.

Как рассказал супруг Распутиной журналистам "Общественной службы новостей", ранее пара не могла зарегистрировать брак из-за слишком плотного гастрольного графика певицы. При этом возлюбленные и сами не стремились оформлять отношения.

"Больше 20 лет мы вместе, любим друг друга, и печать в паспорте ничего не поменяла бы. Но мы на семейном совете подумали и решили сделать это. Люди и в 80 лет узаконивают отношения. В этом нет ничего странного", – отметил Виктор, добавив, что после регистрации полюбил певицу еще больше.

"А как не любить такую женщину? Она вечно молодая и стройная! Даст фору любой девице. Такой женщине никогда и ни за что не изменил бы никто. И я не изменял", – заключил Виктор.

Марина Федункив

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/marina_fedunkiv

Звезда "Реальных пацанов" вышла замуж за итальянца Стефано Маджи в августе 2021 года. Тогда Федункив было 50 лет, при этом избранник знаменитости оказался моложе на 13 лет.

Пара познакомилась на свадьбе общих друзей. Однако после первой встречи будущие супруги не продолжили общение. Спустя несколько недель Федункив и Маджи случайно встретились в самолете и с тех пор уже не расставались, сообщает сайт "Комсомольской правды".





Марина Федункив актриса Я летела на гастроли на Урал, а он – по работе. Проболтали и просмеялись весь полет. Он много рассказывал про Италию, а я как раз тогда очень хотела поехать в Рим, и, видимо, на этой почве мы начали переписываться, пить кофе.

Изначально, как сообщают СМИ, актриса предпочитала скрывать свой роман от глаз публики, однако сама свадьба прошла шумно, а среди приглашенных было множество знаменитостей.

Для звезды Comedy Woman брак с итальянцем стал официально вторым. В 2004 году Марина впервые вышла замуж: ее избранником был предприниматель по имени Михаил. В интервью актриса рассказывала, что экс-супруг употреблял запрещенные вещества, поднимал на нее руку и воровал деньги.

Лия Ахеджакова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Звезда "Служебного романа" трижды была замужем. По данным СМИ, первым супругом Ахеджаковой, брак с которым продлился недолго, был ее коллега Валерий Носик. Вторым избранником актрисы стал художник Борис Кочейшвилли, и после развода артистка на протяжении 10 лет предпочитала оставаться одна, не вступая в новые отношения. Однако в возрасте 63 лет Ахеджакова вновь вышла замуж.

Третьим мужем актрисы стал фотограф Владимир Персиянинов, который моложе ее на 20 лет. Летом 2001 года пара сыграла тайную свадьбу, гостями которой стали лишь близкие новоиспеченных супругов.

Тина Тернер

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Tinaturnerofficial

Певица познакомилась со своим последним супругом, представителем звукозаписывающей компании EMI Эрвином Бахом, в 1986 году. Встреча произошла в аэропорту Кельна, куда звезда прилетела на гастроли, писали СМИ.

По сообщениям журналистов, на тот момент Тине было 46 лет, а Эрвину – 30. Спустя три года после начала отношений возлюбленный сделал исполнительнице предложение, однако певица приняла его спустя 27 лет. Причиной долгих раздумий стало то, что первый супруг Тины, коллега и музыкант группы Kings of Rhythm Айк Тернер, страдал от наркотической зависимости и подвергал звезду домашнему насилию. По информации СМИ, эти воспоминания заставили певицу усомниться в необходимости нового брака. В итоге Тернер и Бах поженились лишь в июле 2013-го. На момент свадьбы Тине было 73 года.

Всего через несколько месяцев после торжества Тернер столкнулась с инсультом и раком кишечника, а в 2017-м певице потребовалась пересадка почки, и супруг стал ее донором, писали СМИ. Певицы не стало в 2023 году в возрасте 83 лет.

Лидия Федосеева-Шукшина

Фото: ТАСС/Вадим Тараканов

На счету актрисы пять браков. Первым избранником Федосеевой-Шукшиной стал актер Вячеслав Воронин, вторым – режиссер, сценарист, актер и писатель Василий Шукшин. Позже она вышла за кинооператора Михаила Аграновича. Четвертым избранником оказался польский художник Марек Межеевский, а последним на сегодняшний день супругом Федосеевой-Шукшиной стал продюсер музыкальной группы "На-На" Бари Алибасов, писали СМИ.

По данным журналистов, будущие супруги познакомились благодаря своему общему другу, актеру Станиславу Садальскому. Как рассказывала журналистам сама артистка, коллега пригласил ее на премию "Ника", а после ее отказа пообещал прислать автомобиль, за рулем которого и оказался Алибасов. Знаменитости поженились осенью 2018 года: тогда Федосеевой-Шукшиной было 80 лет, а Алибасову – 72.

Однако в 2020-м супруги развелись с громким скандалом. По данным ряда СМИ, актриса обвинила Бари в том, что тот в тайне от нее переписал подаренную ею квартиру в Москве на своего помощника. Перед тем, как окончательно разорвать союз, пара нередко появлялась на телевидении и судилась.