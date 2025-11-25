Экскурсия проекта "Открой#Моспром" пройдет в Музее истории имени Хруничева

В Музее истории имени Хруничева состоится экскурсия проекта "Открой#Моспром", который знакомит всех желающих с работой столичных промышленных предприятий. Необходима предварительная регистрация.

Дом культуры "ГЭС-2" приглашает на выставку "Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах". Там представлены живопись и графика классицизма и модерна, готические скульптуры, картины художников Виктора Васнецова, Льва Бакста и Александра Бенуа, а также современные инсталляции, гобелены и видеоарт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.