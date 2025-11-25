Форма поиска по сайту

25 ноября, 07:45

Город

Экскурсия проекта "Открой#Моспром" пройдет в Музее истории имени Хруничева

Предприятия легкой промышленности Москвы почти в 1,5 раза нарастили объемы выпуска

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

"Утро": температура воздуха в Москве составит 1 градус 25 ноября

Автомобиль загорелся на парковке в Старокоптевском переулке

Появились кадры аварии на востоке Москвы

Пожар произошел на территории хлебокомбината в Москве

В столице состоялось заседание Директорской ложи театров

Москвичи придумали, как бороться с рекламными билбордами на колесах

Пожар на территории хлебокомбината в Москве ликвидирован

В Музее истории имени Хруничева состоится экскурсия проекта "Открой#Моспром", который знакомит всех желающих с работой столичных промышленных предприятий. Необходима предварительная регистрация.

Дом культуры "ГЭС-2" приглашает на выставку "Нетемные века: новеллы о Средневековье и академизмах". Там представлены живопись и графика классицизма и модерна, готические скульптуры, картины художников Виктора Васнецова, Льва Бакста и Александра Бенуа, а также современные инсталляции, гобелены и видеоарт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городкультуравыставкивидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

