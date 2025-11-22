В Москве ночью сгорели несколько автомобилей и два мотоцикла

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

В Москве в ночь на 22 ноября сгорели восемь автомобилей и два мотоцикла, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Инцидент произошел на улице Донецкой. Ведомство взяло на контроль установление обстоятельств ЧП.

"Произошло загорание мусорных контейнеров в нескольких очагах, в результате повреждено восемь автомобилей и два мотоцикла. По предварительным данным, контейнеры поджег неизвестный", – говорится в сообщении.

В полиции Москвы также проводят проверку по факту пожара, передает ТАСС со ссылкой на ГУ МВД России по городу.

По информации правоохранителей, огонь распространился на транспортные средства с контейнеров для бытовых отходов. Точная сумма причиненного ущерба устанавливается.

Ранее на парковке на улице Теплый Стан также произошел пожар. После ликвидации возгорания в одной из машин были найдены тела двух мужчин.

По данным СМИ, горели УАЗ-2206 ("Буханка"), Audi, Volkswagen и Ford. Владелец сгоревшей в Теплом Стане машины сообщил, что оставил автомобиль на парковке. После этого он уехал по своим делам. Ночью ему позвонил незнакомец, который рассказал о загоревшейся машине.