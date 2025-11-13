Форма поиска по сайту

13 ноября, 23:47

Происшествия

Подросток пытался поджечь кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" в Москве

Фото: телеграм-канал "Агентство "Москва"

Подросток пронес горючую жидкость в кинотеатр в ТРЦ "Авиапарк" в Москве и попытался совершить поджог. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы города.

По предварительной информации, молодому человеку удалось поджечь несколько кресел в кинозале. После этого он был задержан охраной и передан сотрудникам полиции.

Работники ТРЦ самостоятельно ликвидировали возгорание. Посетителей кинотеатра эвакуировали, никто из них не пострадал.

Ранее в Санкт-Петербурге был задержан 13-летний подросток, который попытался поджечь служебные автомобили полиции. Согласно данным ГУ МВД РФ по региону, после случившегося мальчика доставили правоохранителям, а затем передали следователям. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

происшествияпожаргород

