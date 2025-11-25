В Москве открылась выставка, посвященная свадебным обычаям евреев

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве открылась выставка, посвященная свадебным обычаям. В пяти залах представлены более 200 раритетов из разных музеев страны и частных коллекций.

Например, посетители смогут посмотреть на костюмы, ювелирные украшения, документы и фотографии. Отдельное место в экспозиции заняли полотна знаменитых художников: Рембрандта, Александра Тышлера, Марка Шагала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

