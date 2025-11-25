Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 23:00

Культура

В Москве открылась выставка, посвященная свадебным обычаям евреев

В Москве открылась выставка, посвященная свадебным обычаям евреев

Премьера спектакля "Анна Каренина" состоялась на сцене РАМТа

"Интервью": Евгений Водолазкин – о сослагательном наклонении в истории

Сергей Собянин: реставрация Швейцарского домика в усадьбе Кусково завершена

"Моя Москва": Екатерина Вуличенко. Часть 2

Экскурсия проекта "Открой#Моспром" пройдет в Музее истории имени Хруничева

В столице состоялось заседание Директорской ложи театров

"Время новых": киностудия "Улица Сергея Эйзенштейна"

"Моя Москва": Екатерина Вуличенко. Часть 1

Москвичей пригласили на фестиваль дикой природы в Новой Третьяковке

В Еврейском музее и центре толерантности в Москве открылась выставка, посвященная свадебным обычаям. В пяти залах представлены более 200 раритетов из разных музеев страны и частных коллекций.

Например, посетители смогут посмотреть на костюмы, ювелирные украшения, документы и фотографии. Отдельное место в экспозиции заняли полотна знаменитых художников: Рембрандта, Александра Тышлера, Марка Шагала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоДарья Крамарова

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика