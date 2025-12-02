"Мой район. Место встречи": район Северное Тушино с Марией Порошиной

Северное Тушино – один из самых тихих, зеленых и экологически чистых районов столицы, при этом входящий в число наиболее населенных. Со всех сторон его окружают парки: "Покровский берег", "Северное Тушино" и Алешкинский лес.

В новом выпуске актриса Мария Порошина, чья юность прошла в этих местах, прогуляется по знаковым локациям, а эксперты расскажут, как начать знакомство с искусством и какие проекты создают юные предприниматели.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".