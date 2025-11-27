"Мой район. Место встречи": район Текстильщики с Анной Якуниной

Народная артистка России Анна Якунина расскажет о знакомых с детства местах района Текстильщики. Она родилась в центре Москвы, но несколько лет провела на востоке города.

Вместе с москвоведом Ириной Борзовой они вспомнят стадион и ДК "Москвич", которые открылись после масштабной реконструкции. Благодаря фольклористу Никите Петрову гости погрузятся в мистические истории района и узнают о самых пугающих легендах Москвы, которые живут веками.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".