Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 ноября, 08:00

Город

"Мой район. Место встречи": район Текстильщики с Анной Якуниной

"Мой район. Место встречи": район Текстильщики с Анной Якуниной

"Атмосфера": облачная погода ожидается в Москве 28 ноября

Столица подготовила масштабную праздничную программу ко Дню матери

Собянин рассказал о реконструкции здания школы с 90-летней историей

"Атмосфера": 2 градуса ожидается в Москве вечером 27 ноября

"Новости дня": станцию "Гольяново" Арбатско-Покровской линии оформят в космическом стиле

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 27 ноября

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 742 мм ртутного столба 27 ноября

На катке ВДНХ введут ночные сеансы катания на коньках

Пассажиры московского транспорта могут получить кешбэк за каждую поездку

Народная артистка России Анна Якунина расскажет о знакомых с детства местах района Текстильщики. Она родилась в центре Москвы, но несколько лет провела на востоке города.

Вместе с москвоведом Ириной Борзовой они вспомнят стадион и ДК "Москвич", которые открылись после масштабной реконструкции. Благодаря фольклористу Никите Петрову гости погрузятся в мистические истории района и узнают о самых пугающих легендах Москвы, которые живут веками.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Читайте также
Программа: Мой район. Место встречи
городвидео

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

Что ждет цены на недвижимость в Москве в 2026 году?

В начале 2026 года ожидается рост цен на недвижимость

Дополнительным драйвером стали новости о возможном изменении условий "Семейной ипотеки"

Читать
закрыть

Почему традиционному российскому хлебу грозит исчезновение?

В России наблюдается резкое снижение урожая ржи

Эксперты уверены: производство сократилось, потому что рожь недорогая, а ее урожайность низкая

Читать
закрыть

Стоит ли возвращаться к сезонному переводу времени в России?

Эксперты уверены: технический прогресс избавил страну от такой необходимости

Более ранние подъемы ухудшат состояние сотрудников и снизят производительность труда

Читать
закрыть

Как купить билеты на "Щелкунчика" в Большой театр в 2025 году?

Продажа будет осуществляться через официальный сайт Большого театра и с помощью интернет-аукциона

Стать участником аукциона смогут как физические, так и юридические лица

Читать
закрыть

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика