Торжественное открытие катка на ВДНХ запланировано на 28 и 29 ноября

Один из самых больших катков Москвы открылся на ВДНХ. Торжественное открытие с ледовым шоу состоится 28–29 ноября. Площадь катка составляет более 20 тысяч квадратных метров, что сравнимо с тремя футбольными полями.

Каток работает 6 дней в неделю и оснащен системой искусственного льда, позволяющей кататься даже при плюсовой температуре. Для гостей организованы прокат коньков, теплые павильоны, школа фигурного катания и развлекательная программа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.