02 октября, 19:30

Общество

Шоколаду "Аленка" исполнится 60 лет в этом году

Шоколаду "Аленка" исполнится 60 лет в этом году

Шоколаду "Аленка" исполнится 60 лет в этом году. Это один из первых молочных шоколадов в СССР, и его рецепт не менялся с середины 1960-х годов.

Разработал его старший мастер шоколадного цеха фабрики "Красный Октябрь" Николай Виноградов. В состав шоколада входят молоко, сливки, сахар и недезодорированное какао-масло. Продукт производится на крупнейшем в Европе цехе по переработке какао-бобов и экспортируется более чем в 40 стран, особенно популярен в СНГ и Китае.

