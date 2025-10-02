Шоколаду "Аленка" исполнится 60 лет в этом году. Это один из первых молочных шоколадов в СССР, и его рецепт не менялся с середины 1960-х годов.

Разработал его старший мастер шоколадного цеха фабрики "Красный Октябрь" Николай Виноградов. В состав шоколада входят молоко, сливки, сахар и недезодорированное какао-масло. Продукт производится на крупнейшем в Европе цехе по переработке какао-бобов и экспортируется более чем в 40 стран, особенно популярен в СНГ и Китае.

