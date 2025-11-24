Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 16:41

Город

Московская канатная дорога предоставит именинникам бесплатный проезд 26 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Проезд на Московской канатной дороге будет бесплатным для именинников 26 ноября. Акция приурочена к ее семилетию, сообщила пресс-служба канатки.

"Московская канатная дорога готовится отметить семилетний юбилей. Торжественное празднование состоится 26 ноября и станет поводом вспомнить, как за эти годы объект превратился не просто в удобный вид транспорта, но и в уникальный маршрут", – говорится в сообщении.

В рамках акции для бесплатного проезда именинникам необходимо предъявить документ, подтверждающий дату рождения. Кроме того, в день праздника будет действовать скидка 50% для детей и взрослых по тарифу "Канатная дорога + Парк альпак".

"Мероприятие – отличная возможность насладиться панорамными видами Москвы с высоты, посетить Парк альпак со скидкой, а также погрузиться в праздничную атмосферу", – указали в пресс-службе канатной дороги.

Ранее стало известно, что предстоящей зимой на ВДНХ пройдут сотни событий. 28 и 29 ноября состоится открытие зимнего сезона, где жителей и гостей столицы ждут различные шоу, представления и интерактивы. Основной площадкой станет каток, который расположен вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

Город подготовил более 400 площадок для проекта "Зима в Москве"

Читайте также


город

Главное

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика