Московская канатная дорога предоставит именинникам бесплатный проезд 26 ноября

Проезд на Московской канатной дороге будет бесплатным для именинников 26 ноября. Акция приурочена к ее семилетию, сообщила пресс-служба канатки.

"Московская канатная дорога готовится отметить семилетний юбилей. Торжественное празднование состоится 26 ноября и станет поводом вспомнить, как за эти годы объект превратился не просто в удобный вид транспорта, но и в уникальный маршрут", – говорится в сообщении.

В рамках акции для бесплатного проезда именинникам необходимо предъявить документ, подтверждающий дату рождения. Кроме того, в день праздника будет действовать скидка 50% для детей и взрослых по тарифу "Канатная дорога + Парк альпак".

"Мероприятие – отличная возможность насладиться панорамными видами Москвы с высоты, посетить Парк альпак со скидкой, а также погрузиться в праздничную атмосферу", – указали в пресс-службе канатной дороги.

Ранее стало известно, что предстоящей зимой на ВДНХ пройдут сотни событий. 28 и 29 ноября состоится открытие зимнего сезона, где жителей и гостей столицы ждут различные шоу, представления и интерактивы. Основной площадкой станет каток, который расположен вдоль Главной аллеи, вокруг фонтанов "Дружба народов" и "Каменный цветок".

