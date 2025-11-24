Проект "Зима в Москве" стартует в столице через неделю

Через неделю в столице стартует масштабный проект "Зима в Москве", который превратит город в единое фестивальное пространство. Уже 25 ноября откроется главный каток страны на ВДНХ площадью 20 тысяч квадратных метров.

В рамках фестиваля "Московские сезоны" в разных районах города откроются 26 катков. Крупнейшие ледовые площадки появятся в Кузьминках, Теплом Стане, Марьино, Коптево и Вешняках. Вход на большинство катков будет бесплатным, а аренда коньков обойдется всего в 50 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.