Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября, 12:30

Спорт

В эфире телеканала Москва 24 показали тренировку юного пловца

В эфире телеканала Москва 24 показали тренировку юного пловца

Житель столицы поделился видео игры в теннис

В Москве может появиться "стадионный туризм"

Москвичей пригласили на занятия по зумбе на ВДНХ

Собянин рассказал, какие спорткластеры около жилых кварталов появились в Москве

Столичный ФК "Локомотив" сыграл вничью с "Краснодаром"

Москвичам рассказали, как получить золотой значок ГТО

Москвичи могут сдать нормативы ГТО на спецплощадках

РПЛ начала разбирательство инцидента с дракой фанатов после матча "Спартак" – ЦСКА

Собянин: спортивную инфраструктуру создают в Москве с учетом пожеланий горожан

Москва предоставляет жителям множество возможностей для бесплатных занятий спортом независимо от сезона и времени суток. В эфире телеканала Москва 24 показали плавание шестилетнего Захара.

Чтобы попасть в эфир, нужно направить горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) на номер 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоИван Евдокимов

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика