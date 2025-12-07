Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 ноября, 08:33

Истории
Главная / Истории /

Турэксперт Васильева назвала пять забегов зимы–2026 в разных регионах России

Снежно и быстро: пять забегов предстоящей зимы по всей России

Беговой сезон с приходом холодов не заканчивается. Зимние старты убивают сразу двух зайцев: заставляют оставаться в форме, даже когда фигура скрывается за объемным пуховиком, а еще не дают сидеть на месте, буквально заставляя посетить какой-нибудь новый город. Турэксперт Екатерина Васильева нашла 5 зимних забегов, на которые точно стоит не просто заглянуть.

VIII полумарафон "Бегущая Вологда"

Фото: телеграм-канал "Вологодский Спортивный Союз"

Живописный забег по старинному северному городу: маршрут охватит исторический центр с его деревянными домиками с резными наличниками и набережным. Все мероприятия будут проходить 2 дня: детские старты – в субботу 6 декабря, а основные взрослые – на следующий день, в воскресенье. На финише участников накормят, это включено в стоимость слотов на забеги 10 и 21 км.

Когда: 6 и 7 декабря 2025 года.
Где: Вологда.
Сколько бежать и сколько стоит: 5 км – от 2 100 рублей, 10 км – от 2 400 рублей, полумарафон (21,1 км) – от 3 000 рублей, фан-забег на 2 026 м – от 1 400 рублей, детский старт на 500 м – от 1 300 рублей, на 1 км – от 1 500 рублей. Ближе к дате цены будут повышаться.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Вологды – 1,5 часа в пути в одну сторону и от 13 тысяч рублей за билеты туда и обратно.

Костюмированный пробег Дедов Морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вариант специально для желающих встретить Новый год красиво: сначала пробежать символические 5 километров с видом на Черное море, а потом кататься на яхте и смотреть на дельфинов. Карнавальные костюмы приветствуются, новогодний колпак выдадут всем перед стартом, часовая морская прогулка сразу после пробежки уже включена в стоимость слота.

Когда: 1 января 2026 года.
Где: федеральная территория "Сириус", Краснодарский край.
Сколько бежать и сколько стоит: 5 км – 3 300 рублей.
Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи – 3,5–4 часа в пути в одну сторону и от 7 500 рублей за билеты туда и обратно. Дорога из аэропорта на автобусе займет около 25–30 минут (до остановки "Олимпийский стадион Фишт").

Тульский зимний трейл

Фото: vk.com/SWIMSUPRUN

Бегуны-любители ценят этот забег за красивый маршрут по территории Ясной Поляны и природному парку Малиновой Засеки, а также за неизменно душевную атмосферу. Ну, и за вкусное угощение на пунктах питания.

Когда: 5 января 2026 года
Где: Тульская область
Сколько бежать и сколько стоит: 6 км – от 2 600 рублей, 15 км – от 2 900 рублей (ближе к дате старта цены будут повышаться).
Как добраться: доехать до Тулы быстрее всего на "Ласточке" – около 2,5 часов в пути в одну сторону и от 517 рублей за билет в одну сторону. Оттуда до лыжного центра Веденино можно добраться на городских автобусах с пересадками или 25–30 минут на такси.

Дорога жизни

Фото: vk.com/Зимний марафон "Дорога жизни"

Традиционно в последнее воскресенье января проходит забег в память снятия блокады Ленинграда. Все дистанции проходят по той самой дороге жизни, которая в военные годы связывала Ленинград с остальным внешним миром – сегодня это маршрут от мемориала "Разорванное кольцо" до мемориала "Цветок жизни". Причем первый забег на 42,2 км состоялся 21 января 1970 года: в эту дату советский сверхмарафонец и житель блокадного Ленинграда Григорий Иванович Колгашкин вместе с товарищами преодолел маршрут в свой день рождения. Тогда участников было всего пятеро, а сегодня ежегодно стартуют тысячи бегунов со всей страны.

Когда: 25 января 2026 года.
Где: Ленинградская область.
Сколько бежать и сколько стоит: 5 км – 3 000 рублей, марафон (42,2 км) – 4 000 рублей, слоты на 10 километров и детскую дистанцию (1 километр) уже закончились.
Как добраться и сколько стоит: сначала до Санкт-Петербурга (на самолете – от 5 000 рублей туда и обратно, на поезде – от 1 800 рублей (в одну сторону). Для участников в день забега организуют трансфер к старту, информация о нем будет опубликована на сайте организатора до 15 декабря 2025 года.

Ladoga Winter Trail

Фото: vk.com/STARTRAIL

Зимний трейл, который проходит сразу по двум регионам – Ленобласти и Карелии, а полностью весь маршрут пролегает через снега и льды. Одна часть трассы – заснеженные дороги, другая – прямо по заледеневшей водной глади рек и акватории Ладожского озера, третья – по скалам, с которых открываются шикарные виды на заснеженное озеро.

Когда: 22 февраля 2026 года.
Где: Ленинградская область – Республика Карелия.
Сколько бежать и сколько стоит: 5 километров – 3 000 рублей, 11 километров – 3 500 рублей, 22 километра – 4 000 рублей, 40 километров – 4 500 рублей.
Как добраться и сколько стоит: сначала до Санкт-Петербурга (на самолете – от 5 000 рублей туда и обратно, на поезде – от 1 800 рублей (в одну сторону). Старт и финиш находятся на территории загородного комплекса "Драйв Ладога Парк", для участников будет организован трансфер из Санкт-Петербурга в день забега. Отправление от станции метро "Проспект Просвещения", стоимость – 3 000 рублей туда и обратно.

Читайте также


Васильева Екатерина

туризмспортистории

Главное

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

Как избежать кражи из багажа во время перелетов?

Эксперты советуют заранее ознакомиться с правилами авиаперевозчика

Стоит использовать замки и обматывать чемодан специальной пленкой

Читать
закрыть

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика