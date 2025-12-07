Турэксперт Васильева назвала пять забегов зимы–2026 в разных регионах России

Беговой сезон с приходом холодов не заканчивается. Зимние старты убивают сразу двух зайцев: заставляют оставаться в форме, даже когда фигура скрывается за объемным пуховиком, а еще не дают сидеть на месте, буквально заставляя посетить какой-нибудь новый город. Турэксперт Екатерина Васильева нашла 5 зимних забегов, на которые точно стоит не просто заглянуть.





VIII полумарафон "Бегущая Вологда"

Фото: телеграм-канал "Вологодский Спортивный Союз"

Живописный забег по старинному северному городу: маршрут охватит исторический центр с его деревянными домиками с резными наличниками и набережным. Все мероприятия будут проходить 2 дня: детские старты – в субботу 6 декабря, а основные взрослые – на следующий день, в воскресенье. На финише участников накормят, это включено в стоимость слотов на забеги 10 и 21 км.

Когда: 6 и 7 декабря 2025 года.

Где: Вологда.

Сколько бежать и сколько стоит: 5 км – от 2 100 рублей, 10 км – от 2 400 рублей, полумарафон (21,1 км) – от 3 000 рублей, фан-забег на 2 026 м – от 1 400 рублей, детский старт на 500 м – от 1 300 рублей, на 1 км – от 1 500 рублей. Ближе к дате цены будут повышаться.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Вологды – 1,5 часа в пути в одну сторону и от 13 тысяч рублей за билеты туда и обратно.

Костюмированный пробег Дедов Морозов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Вариант специально для желающих встретить Новый год красиво: сначала пробежать символические 5 километров с видом на Черное море, а потом кататься на яхте и смотреть на дельфинов. Карнавальные костюмы приветствуются, новогодний колпак выдадут всем перед стартом, часовая морская прогулка сразу после пробежки уже включена в стоимость слота.

Когда: 1 января 2026 года.

Где: федеральная территория "Сириус", Краснодарский край.

Сколько бежать и сколько стоит: 5 км – 3 300 рублей.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Сочи – 3,5–4 часа в пути в одну сторону и от 7 500 рублей за билеты туда и обратно. Дорога из аэропорта на автобусе займет около 25–30 минут (до остановки "Олимпийский стадион Фишт").

Тульский зимний трейл

Бегуны-любители ценят этот забег за красивый маршрут по территории Ясной Поляны и природному парку Малиновой Засеки, а также за неизменно душевную атмосферу. Ну, и за вкусное угощение на пунктах питания.

Когда: 5 января 2026 года

Где: Тульская область

Сколько бежать и сколько стоит: 6 км – от 2 600 рублей, 15 км – от 2 900 рублей (ближе к дате старта цены будут повышаться).

Как добраться: доехать до Тулы быстрее всего на "Ласточке" – около 2,5 часов в пути в одну сторону и от 517 рублей за билет в одну сторону. Оттуда до лыжного центра Веденино можно добраться на городских автобусах с пересадками или 25–30 минут на такси.

Дорога жизни

Фото: vk.com/Зимний марафон "Дорога жизни"

Традиционно в последнее воскресенье января проходит забег в память снятия блокады Ленинграда. Все дистанции проходят по той самой дороге жизни, которая в военные годы связывала Ленинград с остальным внешним миром – сегодня это маршрут от мемориала "Разорванное кольцо" до мемориала "Цветок жизни". Причем первый забег на 42,2 км состоялся 21 января 1970 года: в эту дату советский сверхмарафонец и житель блокадного Ленинграда Григорий Иванович Колгашкин вместе с товарищами преодолел маршрут в свой день рождения. Тогда участников было всего пятеро, а сегодня ежегодно стартуют тысячи бегунов со всей страны.

Когда: 25 января 2026 года.

Где: Ленинградская область.

Сколько бежать и сколько стоит: 5 км – 3 000 рублей, марафон (42,2 км) – 4 000 рублей, слоты на 10 километров и детскую дистанцию (1 километр) уже закончились.

Как добраться и сколько стоит: сначала до Санкт-Петербурга (на самолете – от 5 000 рублей туда и обратно, на поезде – от 1 800 рублей (в одну сторону). Для участников в день забега организуют трансфер к старту, информация о нем будет опубликована на сайте организатора до 15 декабря 2025 года.

Ladoga Winter Trail

Зимний трейл, который проходит сразу по двум регионам – Ленобласти и Карелии, а полностью весь маршрут пролегает через снега и льды. Одна часть трассы – заснеженные дороги, другая – прямо по заледеневшей водной глади рек и акватории Ладожского озера, третья – по скалам, с которых открываются шикарные виды на заснеженное озеро.

Когда: 22 февраля 2026 года.

Где: Ленинградская область – Республика Карелия.

Сколько бежать и сколько стоит: 5 километров – 3 000 рублей, 11 километров – 3 500 рублей, 22 километра – 4 000 рублей, 40 километров – 4 500 рублей.

Как добраться и сколько стоит: сначала до Санкт-Петербурга (на самолете – от 5 000 рублей туда и обратно, на поезде – от 1 800 рублей (в одну сторону). Старт и финиш находятся на территории загородного комплекса "Драйв Ладога Парк", для участников будет организован трансфер из Санкт-Петербурга в день забега. Отправление от станции метро "Проспект Просвещения", стоимость – 3 000 рублей туда и обратно.

