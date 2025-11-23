Собянин: спортивную инфраструктуру создают в Москве с учетом пожеланий горожан

Спортивную инфраструктуру создают в Москве с учетом пожеланий горожан. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

По словам мэра, в столице обустраиваются новые спорткластеры и преображаются имеющиеся площадки. Например, у Большого городского пруда в Зеленограде привели в порядок зону для игры в пляжный волейбол. У Ивановских прудов благоустроили всесезонную спортплощадку для футбола, баскетбола и хоккея.

