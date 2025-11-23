Форма поиска по сайту

23 ноября, 16:15

Мэр Москвы

Собянин: спортивную инфраструктуру создают в Москве с учетом пожеланий горожан

Собянин: система ПВО уничтожила еще один беспилотник, летевший в сторону Москвы

Собянин: детский сад в стиле акварельной живописи построят в Коммунарке

Собянин: детский сад в стиле акварельной живописи построят в Коммунарке

Собянин: еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Собянин: зимой в столице пройдет шестой сезон фестиваля "Усадьбы Москвы"

Сергей Собянин рассказал о пяти новых проектах КРТ в Москве

Собянин: согласована архитектурная концепция станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро

Собянин: 5 новых проектов комплексного развития территорий дадут 23 тыс рабочих мест

Собянин: московские студенты победили на Всероссийском конкурсе "Большая перемена"

Спортивную инфраструктуру создают в Москве с учетом пожеланий горожан. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в MAX.

По словам мэра, в столице обустраиваются новые спорткластеры и преображаются имеющиеся площадки. Например, у Большого городского пруда в Зеленограде привели в порядок зону для игры в пляжный волейбол. У Ивановских прудов благоустроили всесезонную спортплощадку для футбола, баскетбола и хоккея.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

