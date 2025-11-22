Силы ПВО сбили 9 украинских БПЛА над регионами РФ за шесть часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 9 вражеских дронов над регионами России за 6 часов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, 8 БПЛА самолетного типа были ликвидированы над Белгородской областью, еще один – над Курской областью.

Также за ночь силы ПВО уничтожили 33 беспилотника Украины. Над Смоленской и Ростовской областями сбили по 7 БПЛА. Еще 6 были ликвидированы над Белгородской областью, 5 – над акваторией Черного моря, 4 – над территорией Республики Крым.

Кроме того, по два дрона сбили над территориями Воронежской области и Краснодарского края.