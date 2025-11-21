Форма поиска по сайту

Новости

Новости

00:16

Происшествия

ПВО сбила 11 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами РФ вечером 20 ноября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеские дроны были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Восемь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, три – над Курской областью.

Ранее сообщалось, что ПВО за сутки ликвидировала 4 крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 119 украинских БПЛА. Всего с начала спецоперации было уничтожено 668 самолетов, 283 вертолета, 97 515 беспилотников и прочей военной техники ВСУ.

В ночь на 20 ноября средства ПВО отразили атаку беспилотников над Рязанской областью. Из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.

происшествиярегионы

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

