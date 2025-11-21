ПВО сбила 11 украинских беспилотников над регионами РФ

Фото: министерство обороны РФ

Российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа над двумя регионами РФ вечером 20 ноября. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вражеские дроны были уничтожены в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Восемь БПЛА были сбиты над территорией Брянской области, три – над Курской областью.

Ранее сообщалось, что ПВО за сутки ликвидировала 4 крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и 119 украинских БПЛА. Всего с начала спецоперации было уничтожено 668 самолетов, 283 вертолета, 97 515 беспилотников и прочей военной техники ВСУ.

В ночь на 20 ноября средства ПВО отразили атаку беспилотников над Рязанской областью. Из-за падения обломков дрона вспыхнул пожар на территории одного из предприятий. Предварительно, в результате атаки никто не пострадал.