Силы ПВО за ночь уничтожили 75 украинских БПЛА над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за минувшую ночь нейтрализовали 75 украинских беспилотников в нескольких регионах страны. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Согласно данным оборонного ведомства, из них 36 дронов были сбиты над акваторией Черного моря и 10 – над территорией Крыма.

Еще 9 БПЛА уничтожены в воздушном пространстве Брянской области, 7 – в Воронежской, 4 – над Краснодарским краем, а 3 – над Смоленской областью. Кроме того, по 2 вражеских летательных аппарата перехватили над Московским регионом и Белгородской областью, а по 1 – над Калужской и Рязанской областями.

Ранее украинский беспилотник нанес удар по территории коммерческого объекта в белгородских Валуйках, в результате чего погиб один мирный житель. Также еще двое получили ранения.

До этого мирная жительница погибла в результате атаки дронов ВСУ в селе Новые Юрковичи Климовского района Брянской области. Уточнялось, что Киев ударил по движущемуся гражданскому автомобилю, из-за чего погибла водитель. Глава региона указывал, что ее семье будет оказана вся необходимая поддержка и материальная помощь.