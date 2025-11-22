Форма поиска по сайту

Новости

Новости

22 ноября, 19:30

Происшествия

Раненый после атаки БПЛА в Белгородской области мужчина умер в реанимации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В реанимационном отделении больницы скончался мужчина, пострадавший в результате атаки БПЛА на коммерческий объект в Валуйках. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Ранее он сообщал, что беспилотник ВСУ нанес удар по территории коммерческого объекта в белгородских Валуйках, были ранены двое мужчин.

"Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить ему жизнь", – поделился Гладков.

Губернатор принес искренние соболезнования родным и близким погибшего.

Также в селе Бессоновка Белгородского округа в результате детонации дрона на территории производственного предприятия в одном из зданий повреждена стена. В селе Головино было повреждено складское помещение предприятия.

В Грайвороне, по словам губернатора, FPV-дрон атаковал автомобиль – у машины повреждены кузов и лобовое стекло, а от детонации второго дрона – забор частного дома и припаркованное авто. В селе Гора-Подол пробита кровля жилища и посечен фасад.

Кроме того, в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа в частном доме выбиты окна, повреждена входная группа и перебита линия электропередачи.

"Аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с МО РФ", – поделился Гладков.

Также в селе Байцуры от детонации FPV-дрона загорелся дом. В текущий момент уточняется информация о последствиях, заявил губернатор.

Ранее при атаке ВСУ в Белгородской области погибла супружеская пара. Кроме того, травмы получил их 4-летний сын, находившийся рядом. Ребенка в состоянии средней тяжести доставили в Шебекинскую ЦРБ.

происшествиярегионы

