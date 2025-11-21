Супружеская пара погибла при атаке ВСУ в Белгородской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Супружеская пара погибла при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автомобилю в селе Новая Таволжанка Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Кроме того, ранения получил их четырехлетний сын, который находился рядом. У мальчика минно-взрывная травма и осколочное ранение. Гладков отметил, что ребенка в состоянии средней тяжести доставили в Шебекинскую ЦРБ бойцы самообороны.

Кроме того, после оказания первой помощи мальчика транспортируют в детскую областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что два мирных жителя в Белгородской области получили ранения в результате атаки вражеских беспилотников. FPV-дрон сдетонировал на земле в Шебекинском районе, из-за чего мужчина получил ранения головы и ног. За медпомощью также обратилась жительница Грайворонского округа, получившая баротравму.

