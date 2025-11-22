Челестини похвалил ЦСКА за самоотдачу после поражения от "Спартака" в РПЛ

22 ноября московский "Спартак" дома одержал победу в дерби над ЦСКА со счетом 1:0 в матче 16 тура Мир Российской Премьер-лиги. Таким образом, красно-белым удалось выиграть в первой встрече после отставки Деяна Станковича с поста главного тренера команды. Что получилось, а что нет, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Спартак" (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (1:0)

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Голы: Дмитриев, 43.

"Спартак": Максименко, Денисов, Ву, Джику, Дмитриев, Умяров, Жедсон Фернандеш (Литвинов, 90+), Барко, Зобнин (Мартинс, 76), Маркиньос, Угальде (Заболотный, 90+).

ЦСКА: Акинфеев, Мойзес, Лукин, Дивеев, Гайич, Вильягра (Матеус Алвес, 64), Кисляк, Обляков, Глебов (Алеррандро, 77), Круговой (Попович, 11; Энрике Кармо, 77), Мусаев.

Предупреждения: Гайич, 58; Мойзес, 68; Ву, 68; Угальде, 78.

Первый матч "Спартака" после громкой отставки Деяна Станковича, о которой мы подробно писали 11 ноября, – сразу же домашнее дерби с ЦСКА. Серьезнее проверки для исполняющего обязанности рулевого Вадима Романова не придумаешь. Тем более, что сразу шесть предыдущих тренеров-дебютантов во главе красно-белых первые матчи не выигрывали. А Паоло Ваноли в 2022-м, как и Александр Старков в 2004-м, начинали свой путь в "Спартаке" с дерби против красно-синих, которые закончились для них поражениями. Плюс ко всему, матч первого круга РПЛ, который состоялся 5 октября, выиграли подопечные Фабио Челестини (3:2).

Перед очным противостоянием ЦСКА шел вторым в таблице с 33-мя очками, уступая "Краснодару" лишь по дополнительным показателям, тогда как "Спартак" Деян Станкович оставил на шестой строчке с 25-ю баллами. При этом если красно-белые в плане кадров не могли воспользоваться услугами Срджана Бабича, Тео Бонгонды, Ливая Гарсии (все трое – травмы) и Пабло Солари (дисквалификация), то "армейцы" наоборот приобрели ключевых футболистов. Наконец-то залечил травму Игорь Акинфеев, которую получил как раз в прошлом дерби, плюс успел оправиться от повреждения спины Иван Обляков, получивший его в игре за сборную России против Чили 15 ноября. Кроме того, от всех болячек избавился Мойзес и Матеус Алвес.

Но если где-то прибыло, зачастую случается так, что где-то убыло. На 11-й минуте ЦСКА был вынужден провести замену Данила Кругового, который столкнулся в штрафной соперника с голкипером Александром Максименко. Пенальти в этом эпизоде главный арбитр Сергей Карасев и его VAR-ассистенты не увидели. По первым данным, обошлось без серьезного повреждения, но на активности на правом фланге его отсутствие сказалось существенно. Вышедший на замену Матия Попович очень старался и отметился несколькими проходами на дриблинге, но долговязый серб не дал тот объем работы, который мог в потенциале показать Круговой с учетом его предыдущих перфомансов.



Фото: ТАСС/Александр Щербак

Эти и последующие события для красно-синих отсылают к предматчевому баннеру фанатов "Спартака" с красно-белым привидением, которое пугает болельщика ЦСКА, и надписью: "Кошмары только начинаются". У команды Челестини из сильных моментов в первом тайме сразу вспоминается синхронный прессинг, который временами серьезно затруднял оппоненту продвижение мяча. Впереди "армейцы" чаще нагнетали обстановку за счет быстрых атак, но получилась из них разве что одна – с ударом Облякова на 24-й минуте из зоны левого полуфланга. Максименко угрозу отразил спокойно.

У "Спартака" же в нападении выделялся дисбаланс на флангах: правый с Романом Зобниным и Даниилом Денисовым на атаку почти не работал, левый с Маркиньосом и Игорем Дмитриевым – разрывал. В этом плане показателен момент на 14-й минуте, когда Дмитриев покатил из своей зоны в центр штрафной под удар Манфреду Угальде: первый его выстрел заблокировал защитник гостей Матвей Лукин, второй с нерабочей левой полетел мимо створа.

Зато на помощь хозяевам дерби пришел стандарт и хитрость Эсекьеля Барко. Изначально показалось, что аргентинец на 43-й минуте исполнил так называемый "сухой лист" – когда мяч улетает в створ прямым ударом с углового. Но в последствии стало ясно, что траекторию подправил Игорь Дмитриев. Акинфеев намекал Карасеву на то, что полузащитник "Спартака" помешал ему добраться до мяча, но судья нарушения не увидел – 1:0.

Если в первом тайме было хоть какое-то подобие атакующего футбола, то вот во втором игра фактически развалилась из-за большого количества остановок. Главной паузой, конечно, стал не назначенный 11-метровый в ворота ЦСКА: Роман Зобнин убрал на замахе Игоря Дивеева и споткнулся о его ногу, после чего Карасев мгновенно поставил на точку.

А дальше пошел интересный разбор. Многим казалось, что пенальти отменят, так как мгновениями ранее полузащитник "Спартака" Жедсон Фернандеш наступил на голеностоп опорнику красно-синих Родриго Вильягре. Но когда главный судья пошел смотреть повтор, выяснилось, что спор возник вокруг игры Дивеева в мяч при контакте с Зобниным. Видно, как защитник ЦСКА коснулся сферы, но будто бы едва – она толком даже не поменяла траекторию. Но судьям было достаточно, чтобы расценить это именно как игру в мяч, что мгновенно вызвало в Сети жаркие споры.

Вторая долгая остановка – массовая потасовка на 65-й минуте. Вингер гостей Кирилл Глебов врубил нитро, но его снес защитник хозяев Даниил Денисов. Эмоциональный взрыв случился мгновенно, переругались все со всеми, но прям до рукопашной все же не дошло. Бывали в российском футболе драки и позадорнее.

Кроме этих эпизодов – много мелких фолов и единоборств, и в такой духоте футбола было очень мало. ЦСКА в попытке отыграться и переходил на схему с двумя нападающими, и отряжал в атаку своих высоченных центральных защитников, чтобы цепляться за забросы в штрафную, но выцарапать удалось разве что один шанс. Уже в добавленное время Игорь Дивеев бил с подбора после отскока мяча от защитников "Спартака", но угодил куда-то заметно выше.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

На противоположной половине поля Игорь Акинфеев не совершил ни одного яркого сейва, так как не было предпосылок. "Спартак" провел несколько интересных атак, но заканчивались они ударами мимо створа. Однако и этого хватило, чтобы Вадим Романов добыл первую победу в качестве исполняющего обязанности рулевого красно-белых и перекрыл неудачную статистику своих предшественников в дебютных матчах.

После игры специалист в эфире "Матч ТВ" сказал слова благодарности футболистам за то, что на поле была действительно команда.





Вадим Романов исполняющий обязанности главного тренера ФК "Спартак" Мы бились на каждом участке поля, каждый отдал себя полностью, и поэтому мы заслужили победу. Сегодня нужно говорить не обо мне, а о ребятах. Что касается стандарта, с которого забит гол: это наигранный вариант, и Барко исполнил его идеально.

"Обе команды действовали организованно, понимали, что цена ошибки высока. Где-то мы перестраховывались, была нервозность в первом тайме, но выжимали максимум из каждого эпизода. В конце было больше эмоций, ЦСКА хотел забить, но мы очень хладнокровно и качественно оборонялись", – сказал Романов.

На вопрос, есть ли у него шансы избавиться от приставки и.о, специалист отметил, что "всегда надо верить в лучшее". При этом пока его голова занята подготовкой к ближайшему матчу.

А вот для наставника ЦСКА Фабио Челестини продолжает складываться неудачная серия игр после паузы на матчи сборных. Что в сентябре, что в октябре, что теперь в ноябре "армейцы" не то, что проигрывали – даже не забивали. До "Спартака" ровно так было в 8-м туре на выезде с "Ростовом" (0:1) и в 12-м в гостях у "Локомотива" (0:3).

Несмотря на результат, главный тренер "армейцев" рассказал журналистам телеканала, что "супергорд" своими футболистами.

"Очевидно, любой мяч может быть решающим, и стандарты играют важную роль. Жаль, что нас приговорили на угловом, поэтому игроки и тренеры должны выучить этот урок и лучше делать свою работу", – сказал Челестини.





Фабио Челестини главный тренер ПФК ЦСКА "Спартак" – хорошая команда, а мы не были достаточно опасными в финальной трети. Но не из-за того, что не хотели, а потому что соперник провел прекрасный матч. Все определяют детали. При этом в отличие от предыдущих матчей после паузы на сборные, сегодня мы играли. Команда боролась, запредельная самоотдача, я не могу предъявить никому претензии.

Поражение ЦСКА дает шанс "Краснодару" стать единоличным лидером РПЛ по итогам 16-го тура: для этого южанам нужно обыграть в Москве "Локомотив" 23 ноября. А вот "Спартак" благодаря победе хоть и остался на шестом месте, но сумел вплотную приблизиться к идущей пятой калининградской "Балтике". При этом оторваться команда Андрея Талалаева в этом туре уже не сможет, так как до столичного дерби сыграла нулевую ничью с "Оренбургом" (0:0).

Что до следующих матчей участников московского противостояния, ЦСКА в 17-м туре примет дома "Оренбург" 29 ноября, а "Спартак" в тот же день выйдет на родное поле "Балтики". При этом и те, и другие посреди недели проведут ответные встречи Пути РПЛ Кубка России. И снова – в один день: для начала 26 ноября "армейцы" попытаются сломить махачкалинское "Динамо", а затем красно-белые постараются сбить с пути "Локомотив".

Но пока одни футболисты будут биться на поле, один теперь уже экс-игрок продолжит борьбу вне его. Причем с врагом пострашнее оппонентов в других футболках: накануне дерби на сайте РПЛ появилось сообщение о тяжелой болезни бывшего полузащитника ЦСКА и сборной России Евгения Алдонина. По данным СМИ, у спортсмена диагностирован рак желудка. На плечах футболиста – двое маленьких детей, поэтому лига и связанный с "армейцами" благотворительный партнер объявили о сборе средств на лечение. Подробная информация об этом есть на сайте РПЛ.

