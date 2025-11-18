СМИ раскрыли детали отставки Карпина с поста главного тренера "Динамо"

Валерий Карпин объявил об отставке с поста главного тренера московского футбольного клуба "Динамо" 17 ноября. По словам специалиста, он хочет сосредоточиться на работе в сборной России. При этом источники утверждают, что внутри клуба работа шла не слишком гладко. Почему Карпин оставил противоречивый след в истории бело-голубых и как на его уход отреагировали эксперты, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Жизнь показала, что нужно выбирать"

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Болельщиков "Динамо" 17 ноября решили прокатить на американских горках: утром официально подтвердилась отставка Алексея Кудашова с поста главного тренера хоккейной команды, а вечером Валерий Карпин покинул футбольную. Причем первым об уходе 56-летнего специалиста объявил Российский футбольный союз (РФС) как его работодатель в сборной команде страны.

"Хочу выразить благодарность руководству, игрокам, всем сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам "Динамо". Это был важный период, и я ценю доверие и поддержку, которые чувствовал каждый день. У клуба есть все, чтобы двигаться дальше и добиваться высоких результатов, и я искренне желаю команде успехов", – сказано в заявлении Карпина.





Валерий Карпин экс-главный тренер московского "Динамо" Сегодня моим единственным приоритетом остаются результаты национальной сборной, подготовка и к отдельным матчам, и к возвращению команды на международный уровень. Для этого нам всем предстоит большая работа.

В заявлении бело-голубых на тему отставки Карпина подчеркнуто, что специалист сделал это по собственному желанию. Пресс-службе "Динамо" теперь уже бывший тренер назвал сделанный выбор тяжелым и проанализированным. Также он напомнил, что сборная России изначально была его "основным местом работы", а ее роль для страны "невозможно переоценить в нынешних условиях".

"Мы все – и я, и Российский футбольный союз, и "Динамо" – понимали, какие потенциальные риски несет в себе совмещение. В том числе риски для моей семьи, с которой я практически не вижусь, так как трудился с максимальной самоотдачей и вовлечением в работу обеих команд — по-другому просто не могу. Тем не менее, жизнь показала, что все-таки нужно выбирать", – отметил Карпин.

Тандем сборной и "Динамо" в жизни специалиста появился в июне 2025-го, когда тренер подписал контракт с бело-голубыми до 2028 года. Правда, в феврале 2025-го Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", опять же объяснив это желанием сосредоточиться на сборной. В итоге пауза продлилась всего несколько месяцев.

В "Динамо" у него начались проблемы. При Карпине столичный клуб провел 22 матча во всех турнирах, и поражений было больше, чем побед, – 9 против 8-ми при пяти ничьих. В чемпионате России бело-голубые закончили круг на 10 месте с 17-ю очками, в то время как у лидеров РПЛ "Краснодара" и ЦСКА – 33. По данным Opta Sports, это худший результат для главных тренеров "Динамо" за последние 19 лет.

Дошло до того, что журналисты начали спрашивать у Карпина, не вылетят ли случайно бело-голубые дивизионом ниже. От зоны стыковых матчей "Динамо" пока отделяет всего три очка.

"100 процентов это "Динамо" не вылетит. 100 процентов! Даже 200 процентов, что не вылетит", – сказал Карпин после, как оказалось, своего последнего и проигранного матча во главе "Динамо" против "Акрона" (1:2).



Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Не помогла команде и мощная летняя закупка: по данным СМИ, в минувшее трансферное окно клуб с Петровского парка потратил на новичков почти 21 миллион евро. Журналист Максим Алланазаров утверждает в своем телеграм-канале со ссылкой на близких к "Динамо" людей, что у Карпина "совсем не сложились отношения с коллективом". По его словам, многим футболистам претил авторитарный стиль управления специалиста по сравнению с его предшественником, чехом Марцелом Личкой.

В то же время любопытные подробности громкой отставки опубликовал "Чемпионат". Собеседник издания утверждает, что решение об уходе Карпин принял после разговора с патроном "Динамо" и экс-председателем совета директоров клуба Юрием Соловьевым.





источник, знакомый с ситуацией На встрече тренер попросил клуб полностью довериться ему в части спортивной составляющей работы, комплектования команды и работы академии. На что получил отказ, после чего написал заявление об уходе.

"За отставку тренера активно выступал член совета директоров Сергей Степашин. А гендиректор клуба Павел Пивоваров поддерживал Карпина, о чем открыто заявил даже в СМИ несколько дней назад", – добавил собеседник.

Несмотря на внезапность отставки, слухи о сменщике Карпина появились мгновенно. К примеру, Алланазаров поделился инсайдом, что руководство бело-голубых рассматривает в качестве нового рулевого 37-летнего турецко-немецкого специалиста Нури Шахина, который сейчас работает в клубе "Истамбул Башакшехир". Ту же информацию опубликовал в своем телеграм-канале и журналист Иван Карпов. Можно предположить, что такой вариант вполне мог родиться у спортивного директора "Динамо" Желько Бувача: он был знаком с Шахином, когда Нури еще выступал за дортмундскую "Боруссию", а Бувач работал там в тренерском штабе.

Кроме того, в СМИ уже промелькнули такие кандидатуры, как экс-главный тренер сборной России и действующий рулевой "Ахмата" Станислав Черчесов, бывший главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич и экс-рулевой ЦСКА Владимир Федотов. Также брат и по совместительству ассистент Марцела Лички заявил журналистам, что чех был бы не против вернуться в РПЛ. Пока же исполнять обязанности главного будет Ролан Гусев, который уже был в этом качестве после отставки Лички в конце прошлого сезона.

Что касается Карпина, по сведениям источников, тренер при увольнении из "Динамо" отказался от внушительной неустойки в более чем 3 миллиона евро. Однако, по версии телеграм-канала "Мутко против", специалист не получил эти деньги, так как сам написал заявление об уходе. Теперь в профессиональной жизни Карпина наступил небольшой перерыв: следующие матчи сборная России под его руководством проведет только в марте 2026 года.

"По-хорошему, и из сборной нужно убрать"

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Гендиректор РФС Максим Митрофанов в специальном заявлении назвал уход Карпина из "Динамо" правильным решением.

"У национальной сборной впереди новый календарь игр, новые задачи. Наша команда обновляется, в ней появляется все больше молодых игроков. Не стоит забывать также, что глобально в зоне ответственности главного тренера первой команды находится весь институт национальных сборных, молодые футболисты, которые постучатся в дверь главной команды через два-три года, постоянная подготовка резерва. Поэтому такая работа требует не только много времени, но и полной вовлеченности", – приводит слова Митрофанова пресс-служба РФС.

Председатель совета директоров футбольного "Динамо" Александр Ивлев в специальном обращении поблагодарил Карпина за работу и призвал фанатов поддержать игроков и тренеров, которые продолжат готовиться к будущим матчам.

"Убежден, что любой истинный болельщик в столь непростой момент будет рядом с командой, и наши трибуны станут гнать футболистов вперед, к победам. Друзья, справиться с трудностями мы сможем вместе", – сказал Ивлев.

При этом некоторые эксперты высказались об отставке Карпина довольно резко. К примеру, экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой в беседе с "РБ Спорт" признался, что встретил эту новость с улыбкой.

"Смеюсь без остановки. Я сказал, что так будет еще тогда, когда "Динамо" только подписало Карпина. В футболе давно уже все придумано, хватит изображать "Смехопанораму". Хочу посмотреть на тех людей, которые приглашали Карпина в "Динамо". Зачем они это сделали? Человек, который продлил контракт со сборной, назначается в "Динамо"... Просто анекдот какой-то", – высказался Мостовой.





Александр Мостовой экс-полузащитник "Спартака" и сборной России Усидеть на четырех стульях невозможно, поэтому удивляться тут нечего. Этого нельзя было делать, вот и все. Вот и результат.

О вреде совмещения в разговоре с "Чемпионатом" также высказался экс-нападающий "Динамо" Игорь Колыванов. Он отметил, что работа в клубе требует постоянного вовлечения, что в таких условиях невозможно.

"Карпин разрывался. Есть вопросы как у болельщиков, так и у руководителей клуба. Это нормально! Карпин сделал правильно, по-мужски. <...> Совмещение ни к чему хорошему не привело. Особенно это коснулось "Динамо", – отметил Колыванов.

Кроме того, отставку Карпина в беседе с изданием поддержал болельщик "Динамо", народный артист РСФСР Лев Лещенко. По его мнению, уход специалиста не стал неожиданностью, а футболисты просто не принимали его идеи.

"В "Динамо" не получилось спортивного альянса. Карпин – неплохой тренер. Но одно дело, когда тренировал в "Ростове". Вроде все ничего, а не совпадают какие-то флюиды, атмосфера в команде. Много факторов присутствуют, человеческий подход. Думаю, это правильный ход и со стороны Карпина, и со стороны руководства клуба", – сказал Лещенко.



Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

При этом экс-полузащитник "Спартака" Дмитрий Аленичев обратил внимание в разговоре с "Матч ТВ", что в последнее время ощущалась усталость Карпина. Злую шутку сыграли и два последних неудачных матча сборной России против Перу (1:1) и Чили (0:2) 12 и 15 ноября, убежден он.





Дмитрий Аленичев экс-полузащитник "Спартака" Представьте психологическое состояние Валерия Георгиевича. У него через три дня игры, клуб чередуется со сборной, еще и журналисты каверзные вопросы задают. Конечно, он вам иногда отвечает эмоционально, остро. Я его понимаю, тяжело иногда совладать с нервами. Если бы Карпин не совмещал работу, уверен, что с "Динамо" результаты были бы куда лучше.

В то же время экс-защитник сборной СССР Владимир Пономарев в разговоре с РИА Новости нашел причины неудачи Карпина в "Динамо" в том, что Валерий Георгиевич – в прошлом "спартаковец".

"Любой другой может перейти в этот клуб, но только не спартаковец. Это несовместимые вещи, абсолютно. Так что все правильно: пусть уходит и не совмещает. Он все провалил – и работу в клубе, и работу в сборной. Так что ничего удивительного нет. Он хочет сосредоточиться на сборной, чтобы его оттуда не выгнали. По-хорошему, его и из сборной тоже нужно убрать", – сказал Пономарев, не поясняя, чем ему не угодила работа Карпина в национальной команде.

При этом тренера внезапно поддержал один из его знаменитых хейтеров – блогер и фанат "Динамо" Илья Мэддисон (настоящее имя – Илья Давыдов). Правда, обратился он к Карпину на ты, и по тону не понятно, в шутку ли говорит стример или всерьез.





Илья Мэддисон блогер и фанат "Динамо" Валера, ну ты чего, обиделся что ли? Останься, пожалуйста. Я просто пошутил, не хочу, чтобы ты уходил. Что значит "сконцентрироваться на сборной"? Что там концентрироваться? Там товарняки одни: четыре матча в год с какими-то футбольными карликами.

"Ты просто хочешь ничего не делать, что ли? Я уважаю такое, но мне кажется, зря ты так. Ну ты ушел из "Динамо" вот сейчас. И чего? И назначат сейчас этого Черчесова, вообще еще хуже даже. Постарался бы, попытался, че сразу руки-то повесил, сдался-то?! Посидел бы на каникулах там, не знаю, весной бы принял какое-то решение. Куда ты так поторопился? Может, передумаешь еще. Заканчивай", – записал голосовое сообщение Мэддисон, приправляя свои рассуждения нецензурной лексикой.

А вот уж точно всерьез Карпина поддержала экс-президент футбольного "Локомотива" Ольга Смородская. В разговоре с "Матч ТВ", она высказала мнение, что в неудачах бело-голубых в этом сезоне нет его вины.

"В "Динамо" всех тренеров доставали. Мне очень жаль, что так сложилось. Сами все развалили, а он должен был взмахнуть волшебной палочкой и все сделать так, как надо. Но так не бывает в футболе. Здесь требуется время. Я на стороне Валерия Георгиевича в этой ситуации", – сказала Смородская.

Телеведущий Дмитрий Губерниев в свою очередь отреагировал на отставку Карпина в своем телеграм-канале фразой: "Гладко было на бумаге, но забыли про овраги". По его мнению, такое решение назревало, и при этом пожелал удачи как специалисту, так и его бывшему клубу.

