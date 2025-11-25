Телезрительница Москвы 24 показала, как занимается в спортзале

Телезрительница Москвы 24 показала кадры своей тренировки. Девушка по имени Диана работает медсестрой. Она прислала кадры, на которых занимается в зале с весом. Также на одном из видео девушка легко садится на шпагат.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp

