"Новости дня": новые кластеры для массового спорта появились в районе Куркино

В районе Куркино продолжают создавать новые кластеры для развития массового спорта. В парке "Дубрава" завершилось обновление покрытия на площадках для волейбола и баскетбола, для болельщиков установили трибуны.

Также в парке появились новые зоны для воркаута и уникальная полоса препятствий "Русский ниндзя". Аналогичные работы по обновлению спортивной инфраструктуры проведены и в других округах столицы.

