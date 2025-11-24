Форма поиска по сайту

24 ноября, 16:45

Спорт

"Новости дня": новые кластеры для массового спорта появились в районе Куркино

"Новости дня": новые кластеры для массового спорта появились в районе Куркино

Бесплатные площадки для тренировок доступны в Москве круглый год и в любую погоду

Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится 27 ноября

Москвичи в текущем году посетили тренировки свыше 2 млн раз

Большой теннис начал набирать популярность в Москве

Церемония прощания с футболистом Симоняном состоится на "Лукойл-Арене"

В эфире телеканала Москва 24 показали тренировку юного пловца

Житель столицы поделился видео игры в теннис

В Москве может появиться "стадионный туризм"

Москвичей пригласили на занятия по зумбе на ВДНХ

В районе Куркино продолжают создавать новые кластеры для развития массового спорта. В парке "Дубрава" завершилось обновление покрытия на площадках для волейбола и баскетбола, для болельщиков установили трибуны.

Также в парке появились новые зоны для воркаута и уникальная полоса препятствий "Русский ниндзя". Аналогичные работы по обновлению спортивной инфраструктуры проведены и в других округах столицы.

Подробнее – в программе "Новости дня".

