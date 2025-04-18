Рудковская осудила обвиняемого в домогательствах бывшего тренера своей академии

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Продюсер, гендиректор и совладелец академии "Ангелы Плющенко" Яна Рудковская в своем телеграм-канале осудила тренера Сергея Розанова, которого обвиняют в домогательствах к спортсменке, тренирующейся по руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

Она рассказала, что еще до того, как Розанов начал работать в их академии, тренер унижал, оскорблял и избивал детей чехлами от коньков.

"Все верили, что ты изменил свой подход к спортсменам! Но это не значит, что тебя простили за былые заслуги", – указала Рудковская.

Также совладелец академии "Ангелы Плющенко" сообщила, что за последние три дня ей поступило больше десяти обращений от людей, которые рассказали об инцидентах с участием Розанова. Теперь, по словам Рудковской, каждый из детей должен бороться со своим страхом и размышлять, будет ли он готов рассказать об этом публике.

"Заставлять проходить через это любого ребенка – мерзко! Ты, работая у нас, обманул и меня, и Евгения (Плющенко. – Прим. ред.) 2 раза! Причем в принципиальных для нас вопросах!" – отметила продюсер.

Рудковская призвала Розанова, который назвал ложью все обвинения в своей адрес, разобраться в своих показаниях. В противном случае гендиректор академии "Ангелы Плющенко" пообещала подключиться к этой ситуации вместе с адвокатами и свидетелями.

16-летняя Вероника Жилина ранее рассказала о домогательствах со стороны Розанова, который работал в академии Плющенко в период с 2020 по 2021 год. По ее словам, во время сборов в Кисловодске тренер приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать ей массаж.

Похожая ситуация происходила в зале, после того как все спортсмены и тренеры покинули помещение. Также Розанов приходил с банкой пива и тренировал ее прямо в номере, уточнила Жилина. Мама фигуристки Людмила Алферова добавила, что тренер домогался до дочери, когда ей было 11 лет.

