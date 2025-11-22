22 ноября, 13:30Спорт
Телезритель Москвы 24 показал, как тренируется на бесплатной спортивной площадке столицы
Телеканал Москва 24 предлагает зрителям делиться своими спортивными достижениями со всем городом. На этот раз телезритель Станислав показал, как тренируется на бесплатной спортивной площадке столицы.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926) 266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.
