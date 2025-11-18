Овечкин установил новый рекорд по числу победных шайб в домашних матчах НХЛ

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Капитан клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин установил новый рекорд по количеству победных шайб в домашних матчах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает ТАСС.

В ночь на 18 ноября "Вашингтон Кэпиталз" со счетом 2:1 обыграл "Лос-Анджелес". Овечкин отличился на 22-й минуте, доведя число победных голов в домашних матчах лиги до 81, с учетом регулярных чемпионатов и плей-офф. Раньше он делил лидерство по этому показателю с чехом Яромиром Ягром, у которого 80 голов.

Российский хоккеист также является рекордсменом НХЛ по количеству шайб в регулярных чемпионатах. Во время матча с "Лос-Анджелесом" он отличился в 903-й раз.

Ранее Овечкин, говоря о возможной игре с сыном в одной команде, заявил, что не планирует продолжать спортивную карьеру до 50 лет. Однако он уточнил, что его страсть к хоккею не угасла и он хотел бы сыграть в составе московского "Динамо".