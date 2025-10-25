Гол и передача Овечкина принесли "Вашингтону" победу над "Коламбусом" в НХЛ

Фото: ТАСС/AP/Nick Wass

Команда "Вашингтон Кэпиталз" одержала победу над "Коламбусом" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:1. В составе "Вашингтон Кэпиталз" отличились американский защитник Джон Карлсон, капитан команды Александр Овечкин, правый вингер Джастин Сурдиф, правый нападающий Том Уилсон и канадский нападающий Коннор Макмайкл.

Канадский защитник Дентон Матейчук, который играет за "Коламбус", забросил единственную шайбу. При этом результативный пас сделал российский нападающий Дмитрий Воронков.

Овечкин, помимо гола, отличился и результативной передачей. Он также повторил рекорд канадского нападающего Уэйна Гретцки, забросив 126-ю шайбу в октябре. Россиянин также упрочил лидерство по числу победных голов в регулярных чемпионатах НХЛ (137) и в списке лучших снайперов турнира (899).

"Вашингтон Кэпиталз" в настоящее время находится на 3-й позиции в таблице Столичного дивизиона с 12 очками после 8 игр. "Коламбус" расположился на 8-м месте с 6 очками в 7 матчах.

Овечкин планирует забросить в регулярных чемпионатах НХЛ 900 шайб. Он заявил, что полон энтузиазма, чувствует себя хорошо и готов к сезону. Спортсмен отметил важность 1 500 игр, однако подчеркнул, что 900 шайб еще никто не забрасывал.

