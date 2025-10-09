Хоккеист Овечкин обновил нацрекорд по числу сезонов в НХЛ

Фото: ТАСС/АР/Nick Wass

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин обновил рекорд по числу сезонов Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает издание "Чемпионат".

В четверг, 9 октября, хоккеист вышел на лед в первом матче сезона НХЛ с "Бостон Брюинз". Матч прошел в Вашингтоне на стадионе "Кэпитал Уан-Арена".

Этот сезон стал 21-м в карьере Овечкина в НХЛ. Данный показатель – рекордный для россиян. До этого по 20 сезонов в лиге провели Евгений Малкин и Сергей Гончар.

Всего в регулярных чемпионатах НХЛ Овечкин планирует забросить 900 шайб. Он заявил, что полон энтузиазма, чувствует себя хорошо и готов к сезону. Спортсмен отметил важность 1 500 игр, однако сказал, что 900 шайб еще никто не забрасывал.