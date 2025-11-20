Собянин: новый спортивный комплекс открылся в Зябликове

Сергей Собянин открыл новый спортивный комплекс "Акварис" в Зябликове. Ожидается, что объект будут посещать более 650 человек в день.

В здании площадью более 4 тысяч квадратных метров есть бассейн и зал для групповых занятий. В спорткомплексе уже идут занятия по плаванию, аквааэробике и художественной гимнастике.

В будущем там планируют открыть секции по акробатическому рок-н-роллу, современной хореографии, дзюдо, йоге и пилатесу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.