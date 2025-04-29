Международный союз конькобежцев отреагировал на обвинения в адрес тренера Розанова

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Международный союз конькобежцев (ISU) примет все необходимые меры, если информация о неподобающем поведении экс-тренера 16-летней фигуристки Вероники Жилиной Сергея Розанова подтвердится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление организации.

"ISU крайне серьезно относится ко всем обвинениям в домогательствах, оскорблениях или ненадлежащем поведении. Если обвинения подтвердятся, ISU примет все соответствующие дисциплинарные меры в соответствии с правилами союза и в координации с заинтересованными национальными федерациями", – говорится в сообщении.

В ISU также подчеркнули, что подходят к вопросу с твердым обязательством соблюдать конфиденциальность и с уважением к пожеланиям фигуристки.

Жилина является ученицей спортивной академии фигуриста, двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. В 2020–2021 годах Розанов работал в академии Плющенко, а также в группе Этери Тутберидзе.

Ранее спортсменка рассказала о домогательствах со стороны Розанова, который был ее тренером и хореографом. По словам Жилиной, во время сборов в Кисловодске Розанов приходил к ней в номер и долго уговаривал сделать ей массаж. Похожая ситуация происходила в зале.

Кроме того, мама фигуристки Людмила Алферова заявила, что тренер домогался до дочери, когда ей было 11 лет.