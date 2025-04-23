Жительница Новосибирска обвинила тренера в домогательствах ее дочери

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Мать несовершеннолетней фигуристки из Новосибирска Юлия Хохлова обвинила тренера Константина Медовикова в сексуальных домогательствах ее дочери, передает РИА Новости.

Ранее мать другой новосибирской фигуристки Татьяна Антонова заявила агентству, что Медовиков систематически домогался ее 12-летней дочери, у которой он проводил занятия. Потом мужчина перестал работать в школе, где тренируется спортсменка, однако остался в президиуме региональной федерации фигурного катания.

"В сентябре прошлого года с дочкой вернулись со сборов в Москве и возобновили тренировки у себя в Новосибирске. Через какое-то время дочь подходит ко мне и говорит, что тренер ее сильно обнимает и трогает ниже поясницы. Показывает на мне, как это было", – поделилась Хохлова.

По ее словам, после этого она связалась с Медовиковым и потребовала прекратить подобные действия. Он ответил, что "больше это не повторится". Однако потом дочь Хохловой стала замкнутой, и родители отвели ее к спортивному психологу.

Спустя несколько занятий, продолжила Хохлова, психолог озвучил то, что девочка ему рассказала. С его слов, домогательства тренера были продолжительными. Более того, девочка сказала, что после сообщения матери тренер во время одной из тренировок подозвал ребенка к себе и пригрозил, чтобы тот никому ничего не рассказывал.

Женщина написала на Медовикова заявление в правоохранительные органы, но затем, по ее словам, поддалась на уговоры и исключила из него самые серьезные пункты о домогательствах. Дело не было возбуждено, но сейчас Хохлова собирает материалы для нового обращения.

Ранее СМИ писали, что российский хоккеист Артемий Панарин выплатил компенсацию девушке, которая обвинила его в сексуальных домогательствах.

По данным источника, предполагаемый инцидент произошел в декабре 2023 года. Спортсмен якобы забрал ее телефон и сказал прийти за ним в гостиничный номер. Там Панарин якобы прижал девушку к кровати, однако она смогла его оттолкнуть и уйти.