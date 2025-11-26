Форма поиска по сайту

26 ноября, 08:00

"Мой район. Место встречи": район Свиблово с Владимиром Шевельковым

"Мой район. Место встречи": район Свиблово с Владимиром Шевельковым

"Моя Москва": Эдуард Флеров. Часть 1

Москвичам рассказали про игру в шашки

В столичном общественном транспорте стало меньше безбилетников

Московская семья может лишиться квартиры, за которую уже выплатила ипотеку

Москвичам рассказали об особенностях конькобежных коньков

Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 3 декабря

"Атмосфера": пасмурная погода и дождь ожидаются в Москве 26 ноября

Температура воздуха поднимется до 5 градусов в Москве 27 ноября

Московские школьники вышли в финал всероссийской олимпиады по робототехнике

Уютный и зеленый столичный район Свиблово известен своей богатой историей. Знаменитая усадьба, которой владел когда-то московский губернатор Кирилл Нарышкин, на сегодняшний день является жемчужиной паркового комплекса "Свиблово" с воссозданной ротондой и протяженным маршрутом обновленной экотропы. Эти места связаны с именами русского историка Николая Карамзина, композитора Александра Скрябина, легендарного актера и режиссера Василия Шукшина.

Несколько лет назад в Свиблово переехал жить известный актер и режиссер Владимир Шевельков, сыгравший когда-то одного из главных героев легендарной киносаги про гардемаринов. В этом выпуске актер расскажет о своих любимых уголках района.

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

