"Мой район. Место встречи": район Свиблово с Владимиром Шевельковым

Уютный и зеленый столичный район Свиблово известен своей богатой историей. Знаменитая усадьба, которой владел когда-то московский губернатор Кирилл Нарышкин, на сегодняшний день является жемчужиной паркового комплекса "Свиблово" с воссозданной ротондой и протяженным маршрутом обновленной экотропы. Эти места связаны с именами русского историка Николая Карамзина, композитора Александра Скрябина, легендарного актера и режиссера Василия Шукшина.

Несколько лет назад в Свиблово переехал жить известный актер и режиссер Владимир Шевельков, сыгравший когда-то одного из главных героев легендарной киносаги про гардемаринов. В этом выпуске актер расскажет о своих любимых уголках района.

