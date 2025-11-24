Форма поиска по сайту

24 ноября, 07:00

Город

"Мой район. Место встречи": район Северный с Павлом Трубинером

"Улицы московские": Поварская улица

"Это Москва. Инфраструктура": не только бизнес

Город подготовил более 400 площадок для проекта "Зима в Москве"

В Москве в ноябре выпало 108% месячной нормы осадков

В эфире телеканала Москва 24 показали тренировку юного пловца

Жители Очакова придумали способ борьбы с рекламными прицепами во дворах

Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская" Кольцевой линии метро

В Москве построили почти 100 домов по реновации с использованием префаб-технологий

"Новости дня": с 13 декабря в Москве заработают еще 9 новых выделенных полос

Северный район – уникальное место в Москве, где сохранились старинные усадьбы, советская архитектура и современная инфраструктура. Актер Павел Трубинер, выросший в этом районе, рассказал о любимых местах и истории своей семьи, связанной с Северной станцией водоочистки.

Краевед Ольга Борисова поделилась местными легендами, а подводный фотограф Андрей Сухинин познакомил зрителей с выставкой о дикой природе Москвы. Представители МФТИ и технопарка "Физтехпарк" рассказали о образовательных проектах, включая обучение школьников программированию и участие студентов в проектировании станции метро "Физтех".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

