"Мой район. Место встречи": район Северный с Павлом Трубинером

Северный район – уникальное место в Москве, где сохранились старинные усадьбы, советская архитектура и современная инфраструктура. Актер Павел Трубинер, выросший в этом районе, рассказал о любимых местах и истории своей семьи, связанной с Северной станцией водоочистки.

Краевед Ольга Борисова поделилась местными легендами, а подводный фотограф Андрей Сухинин познакомил зрителей с выставкой о дикой природе Москвы. Представители МФТИ и технопарка "Физтехпарк" рассказали о образовательных проектах, включая обучение школьников программированию и участие студентов в проектировании станции метро "Физтех".

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".