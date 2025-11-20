Форма поиска по сайту

20 ноября, 08:00

Общество

"Мой район. Место встречи": Тверской район со Светланой Рябовой

"Мой район. Место встречи": Тверской район со Светланой Рябовой

В этом выпуске ведущий Дмитрий Харатьян обсудит с народной артисткой России, актрисой Театра сатиры Светланой Рябовой и экспертами проблемы долголетия и способы продления активности и здоровья.

Средняя продолжительность жизни в Москве приблизилась к 80 годам. Москвичам удается жить в темпе мегаполиса и все успевать, в том числе заботиться о своем здоровье.

Можно ли стать долгожителем, если ходить на выставки и в театр? Как игра на фортепиано сохраняет мозг молодым? Что такое ген старости и как отсрочить появление морщин? Каким видом спорта заниматься и чем питаться, чтобы долго оставаться в ясном уме и твердой памяти? Правда ли, что оптимисты живут дольше пессимистов?

Подробнее – в программе "Мой район. Место встречи".

Программа: Мой район. Место встречи
обществогородвидео

